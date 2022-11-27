Geziye ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yanı sıra Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Alaca Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç, Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Oto Tamirciler Odası Yönetim Kurulu üyesi Alaattin Yalçın, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Yönetim Kurulu üyesi Satılmış Akın ile Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu idareci ve okul öğretmenleri katıldı.

Çorum heyeti 7 gün süren gezi boyunca Almanya'da faaliyet gösteren Lebenshilfe Vakfı yöneticileri ile görüşmeler yaparak, özel eğitim gören engelli çocukların yaşam ve eğitim standartlarını ölçme fırsatı buldu.

Gezide ayrıca Almanya’nın tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet, gittikleri yerlerde sık sık Türk Bayrağı açarak, hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmediler.

(Haber Merkezi)

