AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce İskilip’te yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Meydan çayı ıslah projesiyle ilçe çıkışından itibaren Çankırı yolundaki Bayat köprüsüne kadar olan 4.5 kilometrelik bölümün ıslah edileceğini açıklayan milletvekili Kavuncu, “Taşkın koruması ve önümüzdeki dönemde belediyenin de bölgede yapacağı imar değişikliğiyle birlikte ciddi anlamda bir şehirleşmenin de alt yapısı oluşacak. İskilip iki dağ arasına sıkışmıştı. Bundan dolayı konut konusunda problem yaşanıyordu. Proje DSİ Genel Müdürlüğümüzce 2022 yılı proje yatırım programına alınarak, bahar aylarından itibaren de projenin çalışmalarına başlanacaktır. Can ve mal kayıplarına yol açan sel afetlerinin yaşanmaması ve taşkınların neden olacağı zararları en aza indirmek için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. DSİ’nin bu önemli yatırımıyla birlikte ilçemizin önümüzdeki süreçte adeta yeni bir şehir doğacak” dedi.

'4 bin dönüm arazi suya kavuşacak'

200 milyon liraya mal olacak ve 4 bin dönüm araziyi suyla buluşturacak olan Derekargın göleti isale hattında çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Milletvekili Kavuncu, “Son dönemde özellikle dünyada yaşanan iklim değişikliği ve arkasından meydana gelen Ukrayna-Rusya savaşından sonra ülkelerin sınır güvenliği gibi gıda güvenliği de önem arz eder hale geldi. Bu çerçevede sulanabilir arazilerin sulanması ülkemizin en büyük zenginlik kaynaklarından güç kaynaklarından bir tanesi. Derekargın göletini bu anlamda değerlendiriyoruz. Göletimizin hizmete girmesiyle 4 bin dönüm arazi sulanacak. Bu yıl bin 200 dönüm arazinin sulamaya açılmasını planlıyoruz. 2023 yılında da projeyi tamamlayarak geriye kalan arazilerimizi suyla buluşturacağız” diye konuştu.

“Tarımsal üretimi ve verimliliği artıracağız'

Yukarı Örenseki ve Kayaağzı barajları hakkında da açıklama da bulunan Erol Kavuncu, “Bölge halkımız için oldukça önemli olan bu iki projemiz yapım programına alınmış olup ihale çalışmaları devam etmektedir. İki projemizin yaklaşık maliyeti ise 8 milyon lira civarındadır. İki barajımızın tamamlanmasıyla 13 bin 400 dekar arazimizde sulu tarım yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Yukarı Örenseki Barajımızın temelden yüksekliği 56 metredir. 4,52 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip barajımızın tamamlanmasıyla 11 bin 840 dekar arazimiz sulanacaktır. İskilip Kayaağzı barajımızın temelden yüksekliği 30 metredir. 990 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip barajımızın tamamlanmasıyla bin 560 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Alın terini suyun gücüyle buluşturacak tarihi projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Toprak varlığımızı daha etkin kullanarak tarımsal üretimi ve üretimde verimliliği artıracağız" ifadelerini kullandı.

Sorkun-Karmış göletinde incelemelerde bulunan Milletvekili Kavuncu, “Yapıldığında çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Su ölçümleri yapılan bu bölgede 25 bin dönüm araziyi sulayacak su kaynağı tespit edildi. Planlama, proje ve yapım ihalesine çıkılması ve göletin tamamlanmasını hep birlikte takip edeceğiz. İskilip'te proje ihalesi yapılacak olan Kutluözü ve Yeniceköy barajlarımızın yanı sıra bir çok dere ıslahı ve taşkın koruma projemiz mevcut. Türkiye büyük bir devlet. Allah'a şükürler olsun başımızda da dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanımız ve güçlü devletimiz halkımızın bu taleplerini yerine getirmeye muktedirdir” şeklinde konuştu.

İncelemeler sırasında Kavuncu’ya İskilip Kaymakamı Emre Vural, DSİ Ankara 5. Bölge Müdür Yardımcısı Sadettin Ceylan, DSİ Çorum Şube Müdürü Murat Kabakcı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve İl genel meclis üyeleri hazır bulundu.