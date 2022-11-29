Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu yönetiminde nöbet değişikliği yapıldı. ÇHDF Genel Başkanı İlker Çelik, özel işlerindeki yoğunluğu ve sağlık durumunu bildirerek genel başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

2024 yılında yapılacak olan genel kurula kadar derneğin genel başkanlık görevini ise Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, Ali Uykun yapacak.

Çorum HDF’den yapılan açıklamada; “HDF ailesi olarak İlker beye emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Genel Başkan olarak görevlendirilen Ali Uykun ve yönetimi tebrik eder başarılar dileriz. Yapılan bu görev değişikliği Çorum Hitit Dernekleri Meclisinde yapılan görüşmeler sonuncunda kabul görerek, birlik ve beraberlik içerisinde Federasyonumuzu daha iyi yerlere taşıma kararlılığı ile yapılmıştır” görüşüne yer verildi.



(Volkan SINAYUÇ)

