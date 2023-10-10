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Sevim ve Kemal Temizöz çiftinin çocukları olan Ali Temizöz (68) uzun süredir devam eden hastalığı nedeni ile verdiği yaşam savaşını kaybetti. Temizöz’ün cenazesi dün yeni Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alınarak önce Akşemseddin Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrasında ise sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verildi.



Akşemseddin Camii’ndeki aynı cenaze namazında Belediye çalışanı Yunus Emre Çetin’in babaannesi Zeliha ve Satılmış Çitli kızı Gülten Çitli (74) ve Hüseyin Aktaş’ın da cenaze namazı kılındı. Cenazelere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhumlar ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.