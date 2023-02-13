İki aday olarak gerçekleştirilen seçimlerde 72 delegenin 39 oyunu alan Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner güven tazelemişti. Genel kurulda belirlenen 21 kişilik meclis üyeleri ise yönetim kurulu başkanlığına yeniden Ali Osman Şahiner'i getirmişti.

Ali Osman Şahiner; “Seçim sonucunda tekrar beni başkanlığa layık gören delegelerime, üyelerime ve yönetimime teşekkür ederim. İnşallah bu süreçte çalışmalarımızı katlayarak odamızı daha iyi yerlere taşımanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Buna göre Osmancık Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri Ali Osman Şahiner, Mehmet Durna, Kazım Korkmaz, Ünal Güngör, İsmail Kılıç, Satılmış Güven ve Ramazan Cankara’dan oluşuyor.

(Haber Merkezi)

