AK Parti Genel Merkezi’ne giderek adaylık başvurusunda bulunan Kıyak daha sonra Sungurlu’da aday adaylığını açıkladı. Kıyak, “Çorum’da ve tüm ilçelerimizde bölge farkı gözetmeksizin, herkese eşit mesafede, birlik ve beraberlik içinde topyekûn Çorum'un hakkını, hukukunu her zeminde ve en yüksek seviyede savunmak ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmek üzere göreve talibim” dedi.

Müfettişlik görevinden istifa ederek AK Parti’den Çorum Milletvekili aday adayı olduğunu duyuran Ali Osman Kıyak, bürokraside edindiği 24 yıllık tecrübe ve birikimi ülkemiz ve Çorum’u daha iyi bir geleceğe taşımak için kullanacağını, bunu yaparken tüm kesimlerle işbirliği ve güçbirliği içinde olacağını, diyaloğa, hoşgörüye açık, uzlaşmacı ve birleştirici, değişen ve gelişen dünya şartlarını aklın ve bilimin ışığında yorumlayarak, olayların akışını izleyen değil, olaylara yön veren bir vizyon ve misyonu takip edeceklerini kaydetti.

“Çorum’umuz için, 13 ilçemiz için büyük bir aşkla, gayretle, tevekkülle çalışacağız. Bizim için, Çorum ne ise, Sungurlu, Alaca, Boğazkale, Uğurludağ’da o olacak. Ortaköy, Mecitözü, Laçin, Kargı, Osmancık, Dodurga, Oğuzlar, İskilip, Bayat’ın da hakkı, hakkaniyeti mutlaka gözetilecek, halkımızın ve teşkilatlarımızın her daim yanında olacağız” diyen Kıyak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde kutlu yürüyüşe emin adımlarla ilerlemeye devam edileceğini ve bu süreçte Çorum için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini de kaydetti.

Erdoğan’ın dediği gibi önümüzdeki yüzyılın Türkiye’nin Yüzyılı olacağını kaydeden Kıyak sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye yüzyılında Çorum’da tüm ilçeleriyle birlikte üretimin, verimliliğin, kalkınmanın, bilimin, teknolojinin, dijital çağın, barışın, gücün, huzurun, istikrarın, medeniyetin ve dünyanın merkezi olmanın gururu ile daha Büyük Çorum olacaktır. Biz de tüm bu büyük mücadeleye Büyük Çorum için tüm gücümüzle omuz vereceğiz.

“BÜYÜK ÇORUM İÇİN…”

Büyük Çorum” idealiyle yola çıktık.. ‘’Büyük Çorum’’ bir büyük iddiadır. Tüm Çorum kamuoyuna sesleniyorum..! Eğer Türkiye yüzyılında sizde bu büyük iddiamızda bizimle; el birliği, güç birliği ve iş birliği içinde olmak istiyorsanız güçlü bir ses verin. “Marka Hitit Üniversitesiyle, sanayisiyle, turizmiyle, tarım ve hayvancılığı ile, spora yaptığı katkıları ile, yeşil alanları ve sosyal tesisleri ile büyük bir kent olan Çorum’un havaalanı ile, hızlı treni ile savunma sanayiine devam eden büyük yatırımlarla yeni bir atılımın fişeğini ateşleyecektir.

Güzel memleketimizin güzel insanlarının dertlerine sorunlarına çare olmaya talibiz. Daha aydınlık, daha güçlü, daha büyük bir Türkiye yüzyılı ve Çorum için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için durmak yok, yola devam diyoruz. Bu kutlu yürüyüşte bize görev tevdi edilirse bütün gücümüzle bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışacağız.”

“SİZE ÜÇ SÖZÜM VAR”

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum'un emrinde ve hizmetinde olacağız. Bugün güzel memleketimiz Çorum'a olan vefa borcumuzu ödemek üzere hizmete talip oluyoruz. Sizlere üç şeyin sözünü veriyorum: Kapım sonuna kadar açık olacak. Telefonum her zaman açık olacak. Hepsinden önemlisi yüreğim sonuna kadar açık olacak.

Allah, dosta güven, düşmana korku veren Türkiye’mizin gücünü kavi, yolunu bahtını açık eylesin. Allah’a dayan. SA ‘ya sarıl, Hikmetine RAM ol. Yol varsa budur. Bilmiyoruz başka yol diyor… Türkiye yüzyılında buluşmak üzere Çorum’umuzun güzel insanlarına selamlarımı, saygılarımı ve güzel dileklerimi sunuyorum”



(Haber Merkezi)

