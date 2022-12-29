Son yıllarda Fethiye’ye yerleşerek müteahhitlik yapan Ali Naki Toprakçı’nın pankreas kanseri teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat olduğu, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 28 Aralık Çarşamba günü hayata veda ettiği öğrenildi.
Gülistan Toprakçı’nın eşi, Nazmiye ve Mahsuni Toprakçı’nın babaları olan Ali Naki Toprakçı’nın cenazesi, yarın saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek cenaze töreninden sonra Yaylacık köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Ali Naki Toprakçı’yı kaybettik
Çorum’un tanınmış simalarından, Almanya’dan emekli Ali Naki Toprakçı (73) Antalya’da geçirdiği ameliyattan sonra hayatını kaybetti.
Son yıllarda Fethiye’ye yerleşerek müteahhitlik yapan Ali Naki Toprakçı’nın pankreas kanseri teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat olduğu, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 28 Aralık Çarşamba günü hayata veda ettiği öğrenildi.
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