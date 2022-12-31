Gülistan Toprakçı’nın eşi, Nazmiye ve Mahsuni Toprakçı’nın babaları olan Ali Naki Toprakçı’nın cenazesi, saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen cenaze töreninden sonra Yaylacık köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Son yıllarda Fethiye’ye yerleşerek müteahhitlik yapan Ali Naki Toprakçı, pankreas kanseri teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat olmuş, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 28 Aralık Çarşamba günü hayata veda etmişti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Tugay GÖKTÜRK)

