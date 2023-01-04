Ortaköy – Cevizli Köyünden gelme, Hitit Restaurant’ın eski sahiplerinden CHP eski yöneticisi merhum Veli Kurt, öğretmen Erdal Kurt ve Hicran Kurt’un babaları Ali Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından, Cevizli Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, CHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP önceki dönem il başkanları, Oğuzlar önceki dönem belediye başkanı Orhan Ateş, CHP İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

