Ulaştepe Mahallesinde ikamet eden ve İmam Hatip Lisesi’nden emekli, Ali İşcan, rahatsızlığı nedeniyle 3 gündür Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunuyordu.

Mustafa İşcan ve Hatice Temelci’nin babası, İskilip'in sevilen esnaflarından Ünal Temelci'nin kayınpederi Ali İşcan, öğle namazına müteakip İskilip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

