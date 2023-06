Genç yaşta hayata veda eden Çorum Merkez Yoğunpelit Köyü’nden olan ve Laçin’de bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Ali Eral (25) için vefatının birinci yılı nedeni ile ailesi tarafından can yemeği verildi. Seyfun Eral'ın oğlu, Av. Sadık Eral’ın ise yeğeni olan Ali Eral'ın vefatının birinci yılı nedeni ile düzenlenen can yemeği dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde ailesi ve sevenlerinin katılımı ile yapıldı.

Ali Eral, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde yad edilirken, katılımcılar Eral ailesine taziye dileklerini ileterek hep birlikte lokma paylaşımında bulundu. Yemeğe; CHP önceki dönem İl Başkanı Milletvekili aday adayı Mehmet Tahtasız, CHP eski İl Başkanı Gazi Özbukat, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü CHP Milletvekili aday adayı Mehmet Yolyapar, önceki dönem Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Av. Sadık Eral ise yemek öncesi duygulu bir konuşma yaparak acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve can yemeğine katılan tüm dostlarına teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)