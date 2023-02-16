Deprem gerçeğinin bir kez daha acı bir şekilde hatırlandığı bu günlerde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdikleri dilekçe ile hem açık çağrı yapmak, hem de kamuoyunun dikkatini çekmek için resmi bir başvuru yaptıklarını kaydeden Beyaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İlimizdeki okulların deprem analiz ve testlerinin yapılarak risk raporlarının hazırlanması en acil işlerimizden biri olmalıdır. Okulların depreme dayanıklı olup olmadığını bilmek, kurumlarımız yanı sıra çocuklarını okullara gönderen yüz binlerce insanımız için de hayati önem taşımaktadır. Çorum’un deprem bölgesinde olması, bilim insanlarının yakın zamanda bölgemiz için yaptığı korkutucu açıklamalar durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Bizler de Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak deprem, şehircilik ve yapı konusunda uzman bilim kurullarımızda raporların değerlendirilmesi için elimizden gelen desteği sunacağımızı taahhüt ediyor, yapılan çalışmaların her aşamasının kamuoyuyla paylaşılmasını, raporların şeffaf bir şekilde ilan edilmesini talep ediyoruz.” (Haber Merkezi)

