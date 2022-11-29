Aile ve Sosyal Hizmetler Çorum İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2016 yılından bugüne kadar İl Müdürlüğü görevini yürüten İl Müdürümüz Yahya Çoban Sayın Bakanımızın tensipleri ile Ankara’ya atanmasından dolayı yerine ataması yapılan Kilis İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik İl Müdürlüğü görevine başlamıştır.

Bugüne kadar İl Müdürlüğü görevini sürdüren Yahya Çoban’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni göreve başlayan İl Müdürümüz Ali Çelik’e görevinde başarılar diliyoruz” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

