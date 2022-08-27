Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesi'nin ortak organizasyonu ile her yıl ilçede düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali, bu yıl yine dolu dolu geçecek. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festivalin detaylarını paylaştı.

Festival kapsamında gençlerin sevgilisi, “Sen Olsan Bari”, “Dipsiz Kuyum”, “Cevapsız Çınlama”, “Nasılsın Aşkta” gibi milyonlarca dinlenen şarkıların sahibi Aleyna Tilki, 24 Eylül saat 21.00’de yeni Kapalı Pazar Alanı’nda Osmancık halkıyla buluşacak. Konserler, yarışmalar ve spor etkinlikleriyle festival 9 gün sürecek.

(Haber Merkezi)