Bir çok ünlü sanatçıya sazı ve sözüyle eşlik eden müzisyen Mesut Menteş, evlendi.

Hacer ve Kamil Salman'ın kızı Alev ile Aysel ile Mehmet Menteş'in oğlu Mesut, düzenlenen bir düğün töreni ile yaşamlarını birleştirdiler. Genç çiftin düğün törenleri Ankara'da Natoyolu’nda bulunan Alyans Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Salonda kıyılan nikah töreninin peşinden genç çiftler ilk danslarını arkadaşları ile birlikte yaptılar. Sanatçılar eşliğinde halayların çekildiği düğün törenine Alev ve Mesut Menteş'in yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Uzun yıllardan beri sahne tozu yutan damat Mesut Menteş, bir çok ünlü sanatçıya sazı ve sesiyle eşlik etmesiyle biliniyor.

(Aliye ÖNCEL)