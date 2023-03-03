Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocukların ve gençlerin cami ve namaz sevgisini kazanmalarını sağlamak, aile içi sevgi, saygı ve huzuru artırmak amacıyla aile fertlerinin katılım sağlayabileceği 'Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz' projesi ile Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde yürütülen 'Camideyim Huzurdayım' programı çerçevesinde Sungurlu halkının yoğun katılımı ile tarihi Ulu Cami'de Yasin-i Şerif okunarak, dua edildi. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, katılan öğrenci, veli ve cami cemaatine teşekkür etti. Yatsı namazından sonra programa 15 hafta boyunca katılan öğrencilere kapalı zarflarda hediyeler takdim edildi. Öğrenciler, kendilerine verilen hediyeleri deprem bölgesindeki kardeşlerine gönderilmek üzere Kızılay’a bağışladı. Bu davranışlarından dolayı İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ve Şehit Ali Alıtkan İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, öğrenci ve velilere teşekkür ettiler.