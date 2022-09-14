Çorum’a gelişinde ilk olarak Alapala Makine bahçesinde Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Mehmet Muş, düzenlenen kahvaltıda sanayici ve işadamları ile biraraya geldi.

Programa TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da katılırken, Bakan Muş daha sonra ilimizin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Alapala Makine’yi gezerek İsmail Alapala’dan bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

