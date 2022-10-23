Almanya’da yıllardır faaliyet gösteren Alanbey Consilting GmbH ve Türkiye’de 2018’den beri faaliyetlerini yürüten Alanbey Danışmanlık firması Çorum’da “Almanya Seni Bekliyor” sloganı ile bir tanıtım programı düzenledi. Anitta Otel’de önceki akşam düzenlenen programa Alanbey Danışmanlık CEO’su Serdal Alanbey, firma yönetici ve çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Almanya’da çıraklık eğitimi, meslek lisesi, ön lisans ve lisans imkanları konusunda bilgilerin verildiği programda konuşan ve çoğunluğu genç olan katılımcıların sorularını yanıtlayan Serdal Alanbey, 1 Mart 2020’da çıkan Nitelikli Eleman Yasası sayesinde ülkemizden bir çok meslek mensubunu bu ülkeye gönderdiklerini, 43 yaşın altındaki vasıflı diploma sahibi kişilere denklik, dil belgesi alımı, oturma ve çalışma izinleri gibi konularda her türlü desteği sağladıklarını ve bu imkandan tüm Çorumluların yararlanmasını istediklerini kaydetti.

Almanya’nın sosyal devlet ilkesi üzerine kurulan bir ülke olduğunu ve çalışmayanlara bile kira yakıt giderleri çıktıktan sonra 410 Euro civarında yardımda bulunulduğunu, bir çok Alman’ın ise bu nedenle çalışmadığını kaydeden Alanbey, bu nedenle Almanya’da 3.7 milyon kişilik, bir çok alanda nitelikli ve deneyimli personel ihtiyacı bulunduğunu da kaydetti.

Kendisinin bu yola baş koyduğunu ve personel tedariki için ülkesine geldiğini belirten Alanbey, Türkiye’de ilk tanıtım toplantısını Çorum’da düzenlediklerini, bünyelerinde 500’e yakın şirket portföyü bulunduğunu, şirket olarak işveren ile işçiyi buluşturduklarını, bu şirketlerin ihtiyacı olan nitelikli elemanları sağladıklarını, bu ülkeye gönderdikleri her nitelikli eleman için 4 yıllık oturum ve çalışma izni çıktığını, bu ülkeye gidecek özellikle sağlıkçı, elektrikçi, sıhhi tesisatçı, marangoz, aşçı ve kapı pencere ustalarının evi ve işinin hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda Serdal Alanbey katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.



(Volkan SINAYUÇ)

