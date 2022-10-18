Olay sabah saatlerinde Sungurlu’ya bağlı Kavşut Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö.(24) aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan M.İ. (20) ile köyde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında A.Ö., M.İ.’ye tabanca ile ateş açtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M.İ.’yi Kızılırmak Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan M.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

