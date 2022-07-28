Çorum’un Alacahöyük Köyü’nde 37. Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sanat Buluşması etkinliğinde resim kursu öğrencileri 21 ünlü ressam ile biraraya geldi.

Etkinlikte birbirinden değerli ressamlar, Alacahöyük Müze bahçesi ve ören yerinde Alacahöyük köyü halkı ile birlikte tuvallere resim çalışması yaptı. 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında ülkenin dört bir yanından ilimize gelen ressamlar Alacahöyük’te köylülerle birlikte resim yaptılar.

Festival uyarınca ilimize gelen ressamlar Ahmet Türe, Ali Düzgün, Aslı Özen, Aynur Mahmudova Kaplan, Birtan Çakmakçı, Bünyamin Balamir, Elif Yılmaz, Emine Kasap Karakoç, Gafur Uzuner, Gülay Birben, Güzin Arısoy, Birsen Çeken, Mehmet Akif Orçan, Muteber Burunsuz, Hüseyin Yıldırım, Sena Sengir Aydın, Siret Uyanık, Tülay Deniz Gümüş, Yusuf Akgün, Zehra Sengir ve Ziver Kaplan Alacahöyük’ü gezdi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım'ın da katılımı ile Nilgün Çevik ve Bünyamin Ağbal'ın koordinatörlüğünde Alacahöyük’te Sanat Şenliği düzenlendi.

Etkinlikte Alaca Halk Eğitim Merkezi (HEM) öğrencileri, Alaca protokolü ile Alacahöyük köylüleri ünlü ressamlarla birlikte akrilik boya tablolar yaptılar. Bu güzel etkinlikte öğrencilere yer verdikleri için Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

(Volkan SINAYUÇ)