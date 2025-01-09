Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ve satışına yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği desteğiyle 5 farklı adreste arama yaptı. Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 126 adet sentetik hap, 72 adet tabanca fişeği, 6 adet cam pipo ve 1 adet kova aparatı bulundu. Operasyon kapsamında E.B., K.M., G.G., S.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.  

Polis ekipleri aranan 15 kişiyi yakaladı Polis ekipleri aranan 15 kişiyi yakaladı

Editör: İHA AJANS