Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Alaca Belediyesi uhdesinde, Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yapılan “Üreten, Gelişen ve Büyüyen Alaca” Projesi soğan eleme ve paketleme tesisinde makine ve ekipmanlar kuruluyor. Yaklaşık 10 gün süren ekipman kurulumundan sonra tesis hizmet vermeye başlıyor.

Alaca Belediyesi ilçenin ekonomisini canlandırmak, ürettiği ürünlerin pazar payını artırmak, daha kaliteli ürün elde etmek ve bölge çiftçisine örnek olmak amacı ile “Üreten, gelişen ve büyüyen Alaca” başlıklı projesiyle 'Soğan Eleme ve Paketleme Projesi'ni hayata geçirmişti.

Hatırlanacağı üzere projenin imza töreni Alaca Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiş, imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Etem Şahin katılmıştı.

Saatte 5 ila 10 ton, 1 ile 30 kg arası otomatik soğan çuvalı paketlemesi yapabilen bir tesis için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yüzde 50 hibe alan ve 1 yıldır proje üzerinde çalışan Alaca Belediyesi, ilçeye yeni bir yatırım daha kazandırmış oldu. Proje ile soğan üreticileri arasında kooperatifleşme sağlanacak ve sürekli eğitim merkezi ile birlikte ilçe çiftçilerine bilinçli tarım için eğitimler düzenlenecek.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, tesisteki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Şaltu, yakın zamanda açılacak olan soğan eleme tesisinin biran önce faaliyete geçirilmesi için ekipman kurulum çalışmalarıyla yakından ilgilenirken, kurulum yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

(Haber Merkezi)

