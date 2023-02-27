Büyük felaketin ardından Alaca’da ağırlanan afet mağduru aileler, ziyaret edilerek ihtiyaç ve talepleri dinlendi, geçmiş olsun temennilerinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyarete Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdür Vekili, Sağlık Müdürü, Milli Eğitim Şube Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdür Vekili, Yazı İşleri Müdürü de katıldı.

Kaymakam Aytemür, Başkan Şaltu ve kurum yetkilileri ziyaretlerde ilçede ağırlanan deprem mağduru ailelerin ihtiyaç ve talepleri dinleyerek geçmiş olsun temennilerini iletti. Ayrıca afet mağduru çocuklara oyuncak dağıtıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

