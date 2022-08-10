Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Necdet K. (56) idaresindeki 19 AAT 387 plakalı otomobil, Çorum-Alaca yolu İbrahim köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Necdet ile otomobildeki Nesibenur K. (24) ve 2 yaşındaki Yusuf Buğra K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün umre ziyareti için gerekli evrakı tamamlamak üzere Alaca ilçesine gittiği öğrenildi. (AA)