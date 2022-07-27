Çorum’un Alaca İlçesi’nde çiftçilerle sezonun ilk arpa hasadı yapıldı. Çiftçilere bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri temenni edildi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alacalı çiftçilerle sezonun ilk arpa hasadını yaptı. Çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Aytemür ve Başkan Şaltu, tüm çiftçilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

TMO RANDEVU SİSTEMİYLE

ARPA RANDEVUSU ALACAK

Öte yandan Alaca Belediyesi Başkanlığı, tüm çiftçilere önemli bir duyuruda bulundu. Alaca Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 25 Temmuz Pazartesi günü arpa alımına başlayacaktır. Çiftçilerimiz 25 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren TMO randevu sistemiyle arpa randevusu alabileceklerdir” görüşlerine yer verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)