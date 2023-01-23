Yıldız ve beraberindekiler, Alaca İlçe Başkanı Hilmi Akça ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirme toplantısı yaparak seçim çalışmalarını, sorun ve talepleri masaya yatırdı.

Esnafın ve ilçe halkının da sorunlarını dinleyen Yıldız, en büyük problemlerden birinin de mülteciler olduğunu belirledi.

Esnaf ve vatandaşlar, ilçede 3 bin civarında sığınmacının yaşadığını, işsizlik, kiralık işyeri, barınma başta olmak üzere birçok konuda problem yaşadıklarını belirterek, mültecilerin kendi ülkelerine gönderilmesi konusunda destek istedi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ise Millet İttifakı ile birlikte partiyi iktidara getirdiklerinde, uzun yıllardır ülkemizde yaşayan mültecileri en akılcı yoldan ülkelerine geri göndereceklerini söyledi. Yıldız, Alaca’da yaşanan sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını ve konuların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Alaca Kadın Politikaları Başkanlığını da ziyaret eden İYİ Partili yöneticiler, başarılı çalışmalarından dolayı kadınları tebrik etti.

Alaca ziyaretinde İl Başkanı Erkan Yıldız’a; Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer ve İl – İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

