Sercan K.(35) idaresindeki 19 BN 242 plakalı otomobil Çorum-Alaca Karayolu Hatap Barajı yakınlarında önüne yabani hayvan çıkması sonucu kaza yaptı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte Defne K.(9), Öznur T.(6), Ata K.(6) ve Esra T.(32) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Öznur T."nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.