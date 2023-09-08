Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca-Çorum Karayolu üzerinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, sıcak asfalt çalışmalarında kendilerine destek verdiği için AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve İlçe Başkanı Ragıp Ağadan'a teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı da yaptığı açıklamada: “Alaca-Çorum yolunda gerçekleştirdiğimiz 2500 metrelik sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz!

Yollar, toplumlar arası bağlantıyı güçlendiren ve ekonomik kalkınmayı teşvik eden önemli bir unsurdur. Tamamlanan bu proje, Alaca İlçemize hayırlı uğurlu olsun” görüşüne yer verdi.