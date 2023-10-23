T.C.

ALACA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Sayı :2023/12 Ort. Gid. Satış 17/10/2023 Konu : İlan İ L A N

Alaca (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunca aşağıda numaraları yazılı bulunan taşınmazların satışlarına ilişkin ilanlar tüm aramalara rağmen hissedar Dahil Çeken'e (Ahmet ve Hamide oğlu, 01/07/1933 doğumlu, TC Kimlik No:119***804) tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına;

Aşağıda numaraları yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.17/10/2023

Mahk/Köy - Ada/Parsel 1. Satış Tarihi 2. Satış Tarihi Kıymeti Çorum/Alaca/Karnıkara 111/20 06/12/2023 10:04 03/01/2024 10:04 8.455,36 TL Çorum/Alaca/Karnıkara 106/50 06/12/2023 10:14 03/01/2024 10:14 522.428,00 TL Çorum/Alaca/Karnıkara 116/49 06/12/2023 10:24 03/01/2024 10:24 456.170,65 TL Çorum/Alaca/Karnıkara 120/9 06/12/2023 10:35 03/01/2024 10:35 72.197,83 TL Çorum/Alaca/Karnıkara 103/21 06/12/2023 10:46 03/01/2024 10:46 66.824,11 TL Çorum/Alaca/Karnıkara 102/38 06/12/2023 10:57 03/01/2024 10:57 16.950,81 TL Çorum/Alaca/Karnıkara 102/73 06/12/2023 11:08 03/01/2024 11:08 732.509,93 TL Çorum/Alaca/Karnıkara 117/2 06/12/2023 11:19 03/01/2024 11:19 162.632,98 TL

Adres:ALACA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU