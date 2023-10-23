T.C.
ALACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Sayı :2023/12 Ort. Gid. Satış 17/10/2023 Konu : İlan İ L A N
Alaca (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunca aşağıda numaraları yazılı bulunan taşınmazların satışlarına ilişkin ilanlar tüm aramalara rağmen hissedar Dahil Çeken'e (Ahmet ve Hamide oğlu, 01/07/1933 doğumlu, TC Kimlik No:119***804) tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına;
Aşağıda numaraları yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.17/10/2023
|Mahk/Köy - Ada/Parsel
|1. Satış Tarihi
|2. Satış Tarihi
|Kıymeti
|Çorum/Alaca/Karnıkara 111/20
|06/12/2023 10:04
|03/01/2024 10:04
|8.455,36 TL
|Çorum/Alaca/Karnıkara 106/50
|06/12/2023 10:14
|03/01/2024 10:14
|522.428,00 TL
|Çorum/Alaca/Karnıkara 116/49
|06/12/2023 10:24
|03/01/2024 10:24
|456.170,65 TL
|Çorum/Alaca/Karnıkara 120/9
|06/12/2023 10:35
|03/01/2024 10:35
|72.197,83 TL
|Çorum/Alaca/Karnıkara 103/21
|06/12/2023 10:46
|03/01/2024 10:46
|66.824,11 TL
|Çorum/Alaca/Karnıkara 102/38
|06/12/2023 10:57
|03/01/2024 10:57
|16.950,81 TL
|Çorum/Alaca/Karnıkara 102/73
|06/12/2023 11:08
|03/01/2024 11:08
|732.509,93 TL
|Çorum/Alaca/Karnıkara 117/2
|06/12/2023 11:19
|03/01/2024 11:19
|162.632,98 TL
Adres:ALACA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU