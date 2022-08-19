Bu kapsamda Millet Bahçesi’nde bakım onarım ve tamirat çalışmaları hızla devam ediyor. Alt yapısı, yürüyüş alanları ve park alanlarının yenilendiği Millet Bahçesi’nde ana binada da tamiratlar gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, vatandaşların aileleri ile birlikte sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanına dönüştürülen Millet Bahçesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade ederek, “Kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Açıldığında ilçemiz güzel bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

