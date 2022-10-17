Battal Dede Millet Bahçesi’nde yer alan yürüyüş parkuru Yürüyüş Haftası etkinliğine ev sahipliği yaptı. Battal Dede Millet Bahçesi’nin ilk misafirleri yürüyüş haftası etkinliklerine katılan Dumlupınar İlkokulu öğrencileri oldu.

Millet Bahçesi’nde yapılan yürüyüş haftası etkinliğine Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Turgay Çağlayan ve Dumlupınar İlkokulu öğrencileri katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, yürüyüş haftası etkinlikleri çerçevesinde çocuklarla yürüyüş yaparken, çocuklarla tek tek ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu. Battal Dede Millet Bahçesi’nin ilk misafirlerinin çocuklar olması etkinliğe ayrı bir renk kattı.

(Haber Merkezi)

