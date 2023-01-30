Tek listenin yer aldığı seçimlerde S.S Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, güven tazeleyerek, tekrar başkanlığa seçildi.

Belediye Kültür Salonu’nda yapılan genel kurula Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşkun, İYİ Parti Alaca İlçe Başkanı Hilmi Akça, bazı oda başkanları ile davetliler katıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in başkanlığında divan Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Helvacı ve Tokat Erbaa Yeni Erek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emin Yonar’dan oluştu.

Genel kurulda açılış konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda mevcut Başkan Bursalı Demir, tekrar başkanlığa getirildi.

Bursalı Demir başkanlığında oluşturulan yönetim şu şekilde: “Yönetim Kurulu Üyeleri: Bursalı Demir, Mehmet Akif Bilgiç, Murat Danacı Fahri Çağlar, Cengiz Sak.

Denetim Kurulu Üyeleri: Kürşad Karslı, Gökhan Öztürk.

(Haber Merkezi)

