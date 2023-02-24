Çorum’un Alaca İlçesi’nde faaliyet gösteren ve bugüne kadar Çorum ile bölge kentlerinde çok sayıda engelliyi sağladığı tekerlekli, akülü araçlarla sevindiren Alaca Engelliler Derneği Başkanı Av. Ahmet Görür ve dernek yöneticileri Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem bölgesindeki engelli vatandaşların yaşam şartlarını bir nebzede olsa iyileştirmesi için medikal malzemeler deprem bölgesine gönderilmek üzere Kaymakamlığa teslim etti.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür bu düşünceli davranışlarından dolayı Alaca Engelliler Derneği Başkanı Av. Ahmet Görür ve dernek üyelerine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

