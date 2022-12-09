Bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Şimşek'e teşekkür eden Sözüdoğru, yaptığı açıklamada; “Alaca İlçe Temsilciliği görevinde, gayret ve özveriyle göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eder, ilçemizin Onursal Başkanı olarak bilgi ve birikimlerinizle yönetimimize katacağınız tecrübelerinizden her zaman istifade edeceğimizi belirtiyoruz. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Memur-Sen'imiz adına Alaca'da tüm hizmet kollarımızla birlikte hizmet etmeye, bayrağı daha yukarılara çıkarmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş da son olarak, önceki ilçe başkanı Kadir Şimşek’e bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederken yeni başkan Numan Sözüdoğru'ya ve yeni yönetimine başarılar diledi.

Alaca'da sendika deyince ilk akla gelen isim olan Şimşek de konuşmasında şu görüşlere yer verdi; “Sendika kanununun olmadığı ve sendikacılığın illegal sayıldığı dönemlerde sendikacılığa başladıklarını ve sendikaya üye olmanın sıkıntılı olduğu dönemlerde sendika başkanlığına başladığını, ekip arkadaşlarıyla birlikte yerelde çalışanların önündeki sorunları çözerek üye sayılarını arttırdıklarını söyledi. Eğitim-Bir-Sen Genel merkezinin yaptığı tüm eylemleri Alaca'da yaparak, üyelerimizin söylem ve eylem yapabilme kabiliyetlerini arttırdık. 2001-2003 yıllarında il merkezinin iki katı üyeye ulaştık.

İlk indirim anlaşmalarını, ilk toplu piknikleri, ilk sendika internet sitesini, ilk tiyatro grubunu arkadaşlarımızla birlikte kurduk. Meydanlarda başörtüsüne özgürlük mitinglerini, başörtüsüne özgürlük imza kampanyalarını, katsayı adaletsizliği gibi zulümlerin kaldırılmasında emeğimiz ve alın terimiz oldu. Öğretmenlik yıllarımda öğle arasında bir köy okulunu ziyaret edip, üye kaydı yapıp, geri tekrar derse yetiştiğimiz günler yaşadık. Sendika kimi zaman ailemizden daha öncelikli hale geldi. Bugün, bu kutlu davada görev aldığımız için, tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber, inandığımız değerlerin peşinde emek verip, ter akıttığımız için, mutlu ve huzurluyum.

Her zaman sendikamızın bir üyesi olarak, bilgi, beceri ve tecrübe paylaşımı noktasında arkadaşlarımıza destek vereceğimizin bilinmesini istiyorum. Kendi isteğimle bayrağı devrettiğim Numan Sözüdoğru ve yönetimine hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum”

(Haber Merkezi)

