Alaca Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Bir süre önce hastanemize Genel Cerrahi Uzmanı olarak atanan Op. Dr. Mehmet Berksun Tutan hasta kabulüne başlamıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Alaca Devlet Hastanesi'ne yapılan yeni uzman doktor atamaları, hastanenin sağlık hizmetlerindeki kalitesini artırma ve hasta sevklerini azaltma hedefleniyor. Genel Cerrahi Uzmanı olarak atanan Op. Dr. Mehmet Berksun Tutan'ın göreve başlamasıyla, hastane daha geniş bir yelpazede tedavi imkanları sunarak, bölge halkına daha etkili sağlık hizmetleri verilecek. Bu gelişmeler, hastanenin hem mevcut hastaları hem de bölge halkı için olumlu etkiler oluşturması bekleniyor.

Editör: İHA AJANS