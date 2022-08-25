Konuyla ilgili Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sağlıklı ve güvenli şartlarda ve ortamda çalışmak, günümüzde her çalışanın sahip olması gereken bir insanlık hakkıdır ve işletmelerin bu konuda belirlenmiş yasalara uyması gerekmektedir.

Bu kapsamda akademisyenlerin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılan çalıştayda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, sağlığın geliştirilmesine katkı sunmak isteyen işyerlerine yol göstermek amacıyla ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Programı’ hazırlanıp uygulamaya konulmuştur.

Alaca Devlet Hastanesi olarak programa başvuru yapıp İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan denetim sonucunda ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Belgesi’ almaya hak kazandık” denildi. (Haber Merkezi)

