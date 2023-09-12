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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü’nün ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. CHP Alaca İlçe Kongresi de yoğun bir katılımla yapılırken, ilçe başkanlığına Gazi Tokgöz seçildi.

Divan Başkanlığı’nı İl Başkanı Ümit Er, katip üyelikleri ise İlyas Ölmez ve Zeynal Yalçınkaya’nın yaptığı kongrede mevcut İlçe Başkanı İsmail Çimen yeniden aday olmadı.

İlçe Başkanlığı’na Gazi Tokgöz’ün seçildiği kongreye Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, eski İl Başkanı Cengiz Atlas, Av. Sadık Eral, Av. Dinçer Solmaz, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda partili katıldı.

Partililerin söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdiği kongrede Alaca İlçe Başkanlığı Gazi Tokgöz’ün başkanlığında Bektaş Polat, Kenan Mazıbaşı, Hüseyin Gündoğan, Devrim Denkli, Cihan Karlıkaya, Adem Şahin, Zeynel Yalçınkaya, Gazi Kılıç, Ali Öğer, Cemil Çetin, Hüseyin Kellegöz ve Nevzat Bolat’tan oluştu.

Kongrede İl delegeliklerine ise Gazi Tokgöz, İsmail Çimen, Kenan Mazıbaşı, Hüseyin Gündoğan, Cemil Çetin, Uğur Güler, Ali Öğer, Ufuk Akbaş, Yener Yılmaz, Veli Güngör, İlyas Ölmez, Zeynal Yalçınkaya, Bektaş Polat, Devrim Denkli, Devrim İpekci, Hüseyin Yurtsever, Cemalettin Samut, Nevzat Bolat, Durak Aslan ve Sami Koçak seçildi.