Bu yatırım ile belediyenin yaklaşık 400 Bin TL’lik elektrik giderini karşılayacağını ifade eden MHP Alaca Belediye Meclis Üyesi Erdugan; “MHP Belediye meclis üyeleri olarak ilçemizin yararına hangi yatırım olursa şartsız destek verdik. Bundan sonra da Alaca’nın hayrına olan bütün işlerde Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’ya tam destek vereceğiz” diye konuştu.

GES Projesi’nde emeği geçen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ve Belediye Meclis Üyeleri’ne teşekkür eden Kadim Erdugan, “Belediyecilik gönül işidir. Bu anlamda emeği geçen tüm Alaca sevdalılarına tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

