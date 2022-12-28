Soğanın başkenti olma yolunda ilerleyen Alaca’nın en önemli tarım ürünlerinden biri olan ve ülke genelinde ilgi gören Alaca Mor Soğan’ının patenti teslim alındı.

Alaca Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na ‘Alaca Mor Soğanı’ patent tescili için başvuruda bulunulmuştu. Yapılan incelemelerin ardından onaylanan başvuru sonucu Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Ankara’da dün saat 14.00’de yapılan törenle Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Alaca Mor Soğan’ının tescil belgesini teslim aldı. Törene Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Belediye Meclis Üyesi Birsel Başaran, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Bayrak katılırken, heyete tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar iletti.

Öte yandan Alaca Mor Soğanı Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası olan Atakum Belediyesi Atatohum Merkezi tarafından envantere kazandırılmıştı. Alaca’da hayata geçirilen “Üreten, Gelişen ve Büyüyen Alaca” Projesi kapsamında ise Soğan Eleme ve Paketleme Tesisi kurularak, tesisin açılmasında sona yaklaşıldı.

Alaca Mor Soğan’ı ile ilgili önümüzdeki günlerde de önemli çalışmalara imza atılacağı öğrenildi.



(Volkan SINAYUÇ)

