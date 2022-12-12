Alaca Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) kurarak kendi elektriğini kendi üretecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, 750 kW’lik enerji satrali kurmak için çalışmaların başladığını belirterek, Ankara Yolu üzerinde bulunan belediyeye ait eski kum ocağı tesisinin olduğu araziye kurulum yapıldığını ifade etti.

Tesis tamamlanıp elektrik üretimine başladığında belediyenin 400-500 Bin TL arasında elektrik faturasını amorte etmiş olacağını söyleyen Başkan Şaltu, “Bu vesile ile belediyemizin kasasında 400 ila 500 Bin TL arasında bir miktar kalmış olacak. Bu rakamları başka hizmetlerde kullanmış olacağız” diye konuştu. Projenin belediye için önemli olduğunu kaydeden Başkan Şaltu, “İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

ARSLAN İNCELEDİ

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, GES projesinin kurulum çalışmalarını inceledi. İlk etapta panellerin yerlerine yerleştirilebilmesi için direklerin dikilmeye başlandığını aktaran Arslan, hızlı bir çalışmayla kurulum aşamasına geçmek istediklerini ifade etti.

KAYMAKAM İNCELEDİ

Öte yandan Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile birlikte Soğan Eleme ve Paketleme Tesisi ile Güneş Enerji Santrali’ndeki (GES) çalışmaları inceledi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Şaltu, yakın zamanda faaliyete geçecek olan Soğan Eleme ve Paketleme Tesisinin son durumunu ve kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santralinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Başkan Şaltu, Kaymakam Aytemür’e yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.



(Uğur GÖRKEM)

