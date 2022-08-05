Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ile Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, ilçede YKS ve LGS’de derece yapan öğrencileri makamlarında ağırlayarak ödüllendirdi.

Bu kapsamda Alaca Kaymakamı Aytemür, YKS sonuçlarına göre ilçede derece yapan öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını dileyen Kaymakam Aytemür, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da ilk olarak YKS sonuçlarına göre ilçede dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak hediye verdi. Başkan Şaltu ayrıca LGS’de ilçe genelinde derece elde eden Sakarya Ortuokulu'ndan Selin Belinay Arslan, Elif Yaren Sağlı ve Mustafa Karaarslan’ı makamında ağırladı. Ziyarette Sakarya Ortaokulu Müdürü Mustafa Arklan ve Müdür Yardımcısı Numan Sözüdoğru da yer aldı. Başkan Şaltu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, dereceye giren öğrencileri kutlayarak ödüllendirdi.

(Aliye ÖNCEL)