Geçen yıl, tatilimi “14 günlük karantina” şeklinde evde geçirmiştim. Bir önceki yıl da, kısa bir Antalya yolculuğu dışında çıkamamıştım.

Avukat Ahmet Ünal kardeşim, Datça’dan aldığı yazlığa ısrarla davet edince, kadim dost Süleyman Kahraman ve eşlerimizle birlikte 10 günlük bir program yapıp yola koyulduk.

Dünürlerimiz; Ayşe-Sarper Ergüder çifti Ayvalık’ta, Meriç-Muzaffer Göğercin çifti ise Seferihisar Doğanbey’de…Artık kardeş gibi olduğumuz dünürlerimizin davetlerine eşim zaman zaman karşılık verebiliyor, ama benim işim ne yazık ki elvermiyor. Tatil sürem, hemen hiç iki haftayı geçmemiştir. Yine herkes bilir ki, cumartesi-pazar tatilim de hiç olmamıştır.

Allah, “Çalış ya kulum!” demiş…

Hiç de şikayetçi olmadım.

Çalışma gücü veren Yüce Yaratana hep şükrettim.

*

Sevgili Ahmet’in yeni aldığı yazlık, Burgaz bölgesinde, Datça’nın bir mahallesi... Antik liman kalıntıları olduğu için sahil şeridi “sit alanı”…Kumsalı güzel, denizi temiz, pırıl pırıl…

Her noktadan denizi gören, yamaca kademeli olarak sıralanmış tripleks evlerden oluşan Güneşkent Sitesi, bembeyaz ve çatısız, Bodrum evleri niteliğinde…Denize yürüme mesafesinde. Hem sabah yürüyüşü, hem sabah denizi bakımından son derece elverişli.

*

Bu coğrafyayı 1970’li yıllardan beri biliyoruz.

Marmaris, Bodrum, Datça, Fethiye…

Hâlâ hayıflanırız, biraz kendimizi zorlayıp, o bakir dönemlerinde buralardan bir arsa alıvermedik de diye…

Hele de Akyaka…

Gökova Körfezi’nin hemen ucundaki, Marmaris’e 30 kilometre mesafede, emsalsiz ırmağı “Azmak”la, tipik Muğla evleriyle doğa harikası tatil beldesi…

1970’li yıllarda patronum, üstadım olan, eşim Hülya’nın da akrabası Aydın Kalelioğlu. 1980’lerde Akyaka’ya yerleşmişti. Bizi de sık sık davet ederdi. Kaç tatilimizi Akyaka’da geçirdik, sayamam.

Aydın Abi bugün 93 yaşında. Artık yatağa bağlı hale gelmiş. Ama, bilinci yerinde, belleği pırıl pırıl…Yeğeni Konuralp Kalelioğlu karşıladı bizi, odasına aldı. Sohbet ettik.

Ayrılırken göz göze geldik.

Elini öptüm her zaman olduğu gibi, ama her zaman olduğundan daha hüzünlü…

Bütün kalbimle şifa diliyorum, uzun ömürler diliyorum.

*

Can arkadaşlarımdan, Bağ-Kur Genel Müdür Vekilliği görevinden emekli Yüksel Demirer, şu anda Marmaris’te yaşıyor.

Ziyaret edip, kendisiyle ve eşi, sevgili kardeşimiz Sevengül’le özlem giderdik.

Yüksel, Çorum’a her gelişinde ilk iş olarak eski dostları bir araya toplardı.

Birkaç yıldır gelemiyor, o yüzden toplanamıyoruz da. Öyle büyük bir eksiklik ki…

*

Çorum’da “Datça” denince ilk akla gelen isim, Kenan Sabuncu’dur.

Bizim de birkaç yıl tatil yaptığımız Datça Aktur’dan başlayan kırk yıllık bir Datçalılık Kenan Abi’ninki…

Bizim geldiğimizi öğrenince hemen teknesine davet etti. Ayrılmadan bir kez daha tekne turuna çıkma sözünü de alarak…

Kargı ve Akvaryum koylarını geçip harika bir koyda demirledik. Koyun adı bilinmiyor, ama hep bu koya gittiği için “Kenan Koyu” olarak anılmaya başlamış bile…

SÜRECEK