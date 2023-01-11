Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Yeter Canday ve kızı Yonca Çakar, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan akülü araç talebinde bulundu. Bugüne kadar tüm talepleri karşılayan Milletvekili Ceylan, bu isteği de geri çevirmedi.

Temin edilen akülü araç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ın aracılığıyla aileye teslim edildi.

Meclisteki çalışmalar nedeniyle Ankara’da bulunan Milletvekili Ceylan, aileyle telefonda görüştü.

“HAYIR DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”

Aileden hayr dualarını isteyen Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyin. Mevlam, yaşama sevinci ile hayata tutunan vatandaşlarımıza Allah sizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin. Bir engelli vatandaşımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizden istediğimiz tek bir şey var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Milletvekili Ceylan ile görüşen Yeter Canday ise “Vekilim, Rabbim Cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden razı olsun. Tekerinize taş değdirtmesin” diye konuştu.