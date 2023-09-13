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Düşük fiyat politikasıyla kente toplu taşıma hizmeti sunan Çorum Belediyesi vatandaşa yeni bir kolaylık daha sunuyor. Artık, halk otobüslerinde aktarmalı yolculuk yapan vatandaşlar ikinci kez ücret ödemeyecek.

Toplu ulaşımın kamulaştırılmasının arından birçok yeniliğe imza atan Çorum Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toplu taşıma hizmetini en düşük fiyatla sunan illerden birisi olan Çorum Belediyesi, şimdi de toplu ulaşımda ücretsiz aktarma hizmetini devreye soktu.

Vatandaşlar, elektronik ücret sisteminde akıllı kart uygulaması ile şehir içi hatlarında ilk binişlerinin ardından 40 dakika içerisinde başka bir otobüse aktarma yaptıklarında ikinci kez ücret ödemeyecekler.

Özellikle okul saatlerinde aktarmalı yolculuk yapan öğrenciler ve hastane bölgesi gibi bazı noktalara aktarmalı ulaşım sağlayan vatandaşlar ikinci binişlerinde otobüs ücreti ödemeden toplu ulaşımdan faydalanabilecekler.