İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdidine yanıt verdi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki incelemelerinin ardından konuşan Akşener, "Sayın Erdoğan beni iyi tanır ki, bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Dolayısıyla ben buradayım. Adresim belli, partimin adresi belli. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil. Buyurun Recep Bey ama bu sinire gerek yok. Seni eskiden tanıyan biri olarak tavsiye edeyim; papatya çayına devam" dedi.