İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliğinin katkılarıyla İskilip Öğretmenevi'nde düzenlenen panelde, “İstanbul'un manevi fatihi”, büyük alim, usta bir hekim, büyük bir veli ve çok yönlü bilim insanı olarak bilinen Akşemseddin'in hayatı ve eserleri konuşuldu.

Panele Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Yakup Coştu, Arkeolog, Araştırmacı - Yazar Ali Kılcı, Bolu Çorumlular Şeref Başkanı Fikret Kısar, Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Jandarma Karakol Komutanı Hakan Güven, İlçe Müftü Vekili Mustafa Yeşildere, Kızılay Şube Başkanı Bekir Gedik, Genç Kızılay İlçe Başkanı Cengiz Tomar, TÜGVA İlçe Başkanı Alihan Deveci, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Vural, panelin açılışında yaptığı konuşmada, panelde İskilip'in yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin anılacağını söyledi. Panelin İskilip için feyz kaynağı olmasını temenni eden Vural, panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Arıcan da panelin özellikle gençler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Doğan ise İskilip'in Akşemseddin'in yanı sıra Ebussuud Efendi gibi önemli şahsiyetler yetiştirdiğini belirtti. Akşemseddin'in de bu şahsiyetlerden olduğuna dikkati çeken Doğan, “İstanbul'un fethinde Akşemseddin askerlerin bulunduğu yerlerde manevi katkılarda bulunmuştur. Manevi fetih olmasaydı fetih sonuca ulaşmazdı” dedi.

Panelistler Prof. Dr. Yakup Coştu, Ali Kılcı ile Bolu Çorumlular Derneği Şeref Başkanı Fikret Kısar da Akşemseddin'in hayatı ve insanlığa sağladığı katkılar hakkında bilgi verdi.

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca İskilip Şeyh Yavsi Camisi'nde Akşemseddin ve şehitlerin ruhu için mevlit okutuldu.



(AA)