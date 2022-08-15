Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum mitingini değerlendiren Özsaçmacı, “İktidarının 20. yılında, bütün devlet olanaklarını, devletin sivil-askeri tüm bürokrasisinin güç ve kuvvetini, medya tekelini, kullanılabilir ‘kamu birikimi’ adına ne varsa tümünü yönetim ve hâkimiyet araçları olarak sevk ve idare eden ‘Tek adam yönetimi’nin “reis”i Sayın Erdoğan, vatandaşın refahını artırdıklarını söylemekle kalmadı, daha da artıracaklarını söyledi.

Sokaklarda, pazar yerlerinde, oturacak-çay içecek parası varsa kişilerin kahvelerdeki sohbet ve tartışmaların en önemli konusunun ekonomik durumun kötüye gidişi, enflasyon artışı, hayat pahalılığı olduğunu, artık yalan, yasak ve zor yöntemiyle yönetmeyi en önemli marifet sayanlarca dahi kabul görüyor. Ama onlar, bu durumun geçici olduğunu, refah ve huzura ermeye az kaldığını söyleyerek aldatı ve yanılgıyı istismarı sürdürerek “malı götürme” derdindeler. İktidarı kaybederlerse, yağma ve talan sahasına çevirdikleri ülkede, birileri değilse birilerinin, kendilerinden hesap sormaya kalkışacağını, düşünerek, iktidarlarını ne pahasına olursa olsun sürdürmek istedikleri için, kitleleri ya da onların bir kısmını etkilemeye devam eden ne tür önyargı, yanılgı, inanç, beklenti vb. varsa, tümünü istismarı zorunlu görüp sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Özsaçmacı açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bilmem kaç tane diye sundunuz sözde açılışları? Sahi bu açtıklarınızı bir bir sayar mısınız? Koca bir yalandan ibaret algı yönetmede en üst seviyedesiniz. Tekrar tekrar açılışını yaptığınız toplu gösterinizi Sayın Muzaffer Külcü’nün yaptıklarına borçlu olduğunuzu gördük, duyduk. Çorum’a Ak Parti marifeti ile bir şey yapılmadığını görmüş olduk.

Sayın Muzaffer Külcü ve Sayın Ahmet Ahlatcı olmasa kesecek kurdeleniz de yokmuş. Her iki siyasi aktör de çok manidar açıklamalar yaptılar iyi değerlendirilip okunması gerekmektedir.

Dolayısı ile Ak Parti son barutunu attı, ortağı da üzerine mevlüt okuttu. Söyledin onca yalan. Her yeri ettin talan. Şimdi arta kalan, koca bir hiç oldu. 2053'e kim öle kim kala. Ama şunun şurasında 2023'e 5 aydan az bir süre kaldı. 2023'ün somut vaatleri şimdiden yalan oldu. Bu vaatlerin yalan olduğunu da, Sayın Erdoğan'ın imza attığı Orta Vadeli Program (OVP) cümle âleme ilan etti.

Artık zaman mavra yapacak zaman değil. Dolar 18 lirayı aşarken, 2053'e masal yazmayı bırakın. Beceriksizliğiniz için, milletten samimi bir özür dileyin.

Gidiyorsunuz az kaldı.” (Haber Merkezi)

