Çorum Belediyesi Akkent Cami Çatı ve Cephe tadilatı yapım işini ihale etti.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde Salih Zöngür yönetimindeki komisyon huzurunda Akkent Cami Çatı ve Cephe tadilatı yapım işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Çorum Merkez Akkent Mahallesi Celil Kırı mevkii 131 Ada 1 numaralı parselde bulunan Akkent Camii mimari projede vaziyet planında belirtilen kısımda tadilat işleri; dış cephede mekanik askılı taş kaplama, çatı alüminyum kaplama tadilatı yapım işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 899 bin 908 TL olan ihaleye üç firma katıldı.

Akdeniz Doğalgaz Isı Dönüşüm’ün teklifinin eksik evrak nedeni ile dışarıda bırakıldığı ihalede Suat Ardıç İnşaat Mühendislik 883 bin 400 TL teklif verirken, Emre Şahin 951 bin TL’lik teklif sundu.

(Ömür SOYTEMİZ)

