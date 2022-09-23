17. ve 18. Dönem Çorum Milletvekili Ünal Akkaya’nın, 13 Haziran 1989 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası” için Meclis’e öneri veren ve çıkması için büyük çaba harcayan bir milletvekili olduğu biliniyor.

Ünal Akkaya, aynı zamanda meslek mensubu olarak yesi olduğu SMMM Odası’nı ziyaret ederek Başkan Ceyhan Baran’ı kutladı. Baran ise, Akkaya’ya mesleğe katkılarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

