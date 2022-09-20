“Hemşehrimiz Muhsin Dere’nin sonuna kadar yanındayız” diyen TSO Başkanı Akkaş, “Anlaşılıyor ki; ilk defa vatanını, memleketini seven, ilk defa koltuk derdine değil de hizmet derdine düşen, ilk defa samimi, ilk defa kalbi vatan aşkı ile yanan, ilk defa entrika bilmeyen, ilk defa şov yapmayan, ilk defa içimizden biri çıktığı için bu birilerini rahatsız etti. Anlaşılıyor ki; bazı çevreler Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin çalışmalarından rahatsız. Sadece çalışmalarından da değil, kişiliğinden, efendiliğinden, çalışkanlığından, samimiyetinde… bu böyle uzayıp gider. Herkese yutturulan siyasetçi-bürokrat kalıbının dışında, gerçekten samimi çalışıyor.

Haliyle bu durumdan bazıları rahatsız olmaya başladı. Akla hayale gelmeyen yorumlar, karalamalar, niyet okumalar ve itibarsızlaştırma çabaları çoğalmaya başladı. Bazılarının önüne atılan kemiklerle daha çok havlamaya başladılar. Küçük beyinleriyle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını zannediyorlar. Herkes kimin ne olduğunu, kalibresini gayet iyi biliyor. Bakan Yardımcımız Muhsin Dere’nin çalışmalarından ve davranışlarından samimi olduğuna inanıyoruz. Biz, Muhsin Dere’nin sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Muhsin Dere’yi sizler gibi çapulculara yedirmeyiz.” dedi.

(Haber Merkezi)

